Дуров посчитал правдоподобной теорию о причастности Франции к гибели Кирка

Версия о том, что к убийству американского активиста Чарли Кирка может быть причастна Франция, является правдоподобной. Такое мнение в воскресенье, 23 ноября, выразил основатель мессенджере Telegram Павел Дуров.

— Я нахожу информацию Кэндис (Оуэнс — прим. «ВМ») о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной, — добавил он в социальной сети X.

По словам предпринимателя, Кирк был известен своими высказываниями в отношении Франции. До этого активист призывал ввести пошлины в размере 300 процентов.

По данным журнала The Atlantic, высшие должностные лица США массово переезжают на военные базы из-за убийства активиста Чарли Кирка.

Несмотря на это, дискуссия о возможной канонизации погибшего сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка вызвала сомнения у экспертов.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на Чарли Кирка. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует убийство.

