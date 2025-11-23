Версия о том, что к убийству американского активиста Чарли Кирка может быть причастна Франция, является правдоподобной. Такое мнение в воскресенье, 23 ноября, выразил основатель мессенджере Telegram Павел Дуров.
— Я нахожу информацию Кэндис (Оуэнс — прим. «ВМ») о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной, — добавил он в социальной сети X.
По словам предпринимателя, Кирк был известен своими высказываниями в отношении Франции. До этого активист призывал ввести пошлины в размере 300 процентов.
По данным журнала The Atlantic, высшие должностные лица США массово переезжают на военные базы из-за убийства активиста Чарли Кирка.
Несмотря на это, дискуссия о возможной канонизации погибшего сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка вызвала сомнения у экспертов.
10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на Чарли Кирка. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует убийство.