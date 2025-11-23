Ричмонд
Кардиолог Кондрахин предупредил, что любовь к роллам может довести до инсульта

Частое употребление роллов и суши может значительно увеличить риск гипертонии и инсульта из-за соевого соуса. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин.

По его словам, добавка, которую обычно подают к еде, богата натрием — она задерживает жидкость в организме. Также соус провоцирует рост артериального давления и нагружает сосуды, почки и мозг.

Поэтому терапевты рекомендуют употреблять роллы не чаще одного-двух раз в месяц и только здоровым людям.

Соевый соус с пониженным содержанием натрия тоже не снижает риски, если общее потребление соли за день превышает норму, уточнили в Telegram-канале Shot ПРОВЕРКА.

До этого руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова отметила, что суши и роллы из-за сырой рыбы, риса и ингредиентов быстро портятся при неправильном хранении.

Главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева добавила, что плюсовая температура — серьезный вызов для сохранности свежести рыбы, особенно такой нежной, как лосось.