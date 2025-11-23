Болсонару заявил, что повредил электронный браслет из-за галлюцинации

Находившийся под домашним арестом экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что попытался взломать электронный браслет из-за «вспышки эмоций», которую вызвал прием лекарств, пишет G1.
«Болсонару заявил, что у него была “галлюцинация”, что в браслете находится какое-то подслушивающее устройство, и поэтому он попытался открыть браслет», — сказано в протоколе слушания.
Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару признал попытку повредить электронный браслет, закрепленный на ноге. Инцидент попал на видео. Экс-лидер Бразилии попытался вскрыть браслет с помощью паяльника. Полицейские обнаружили серьезные повреждения на устройстве и заменили его новым. Оданко после проведения проверки и фиксации нарушений бывшего президента арестовали.
Отметим, в сентябре суд признал Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью госпереворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам заключения.