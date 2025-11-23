Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Болсонару заявил, что повредил электронный браслет из-за галлюцинации

Жаир Болсонару заявил, что попытался взломать электронный браслет из-за ощущения наличия подслушивающего устройства в нем.

Источник: Аргументы и факты

Находившийся под домашним арестом экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что попытался взломать электронный браслет из-за «вспышки эмоций», которую вызвал прием лекарств, пишет G1.

«Болсонару заявил, что у него была “галлюцинация”, что в браслете находится какое-то подслушивающее устройство, и поэтому он попытался открыть браслет», — сказано в протоколе слушания.

Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару признал попытку повредить электронный браслет, закрепленный на ноге. Инцидент попал на видео. Экс-лидер Бразилии попытался вскрыть браслет с помощью паяльника. Полицейские обнаружили серьезные повреждения на устройстве и заменили его новым. Оданко после проведения проверки и фиксации нарушений бывшего президента арестовали.

Отметим, в сентябре суд признал Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью госпереворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам заключения.