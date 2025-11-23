Психолог раскрыла ужасающие причины зверских убийств богородского маньяка

Напомним, ранее в Подмосковье был задержан серийный преступник, использовавший фальшивые объявления о вакансиях нянь для похищения девушек. По данным следствия, преступником оказался 46-летний россиянин Дмитрий Артамошин. До похищения нянь он неоднократно был судим. Мужчина не признался в убийстве девушек, он может избежать тюрьмы. Позже выяснилось, что богородский маньяк был одержим числом 27 и подстраивал под него хищения жертв.