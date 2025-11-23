Ричмонд
Сильная магнитная буря накроет свердловчан до конца осени

Под конец ноября свердловчан ждет одна из самых затяжных магнитных бурь. Геомагнитные возмущения продлятся до конца осени и прекратятся лишь в декабре. Об этом сообщают эксперты платформы Time-in.ru.

Геомагнитная активность закончится лишь в декабре.

Согласно прогнозу, буря придет вечером 24 ноября (понедельник). Активность будет держаться на одном уровне и закончится лишь в начале декабря. Сильнее всего буря будет ощущаться 26 и 27 ноября.

В период геомагнитных возмущений свердловчанам рекомендуется не перенапрягаться и не увеличивать эмоциональную активность. Кроме того, эксперты советуют уделять больше внимания качеству сна и увеличить потребление воды.