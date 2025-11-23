Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в первом матче после ухода Карпина

Голами отличились Константин Тюкавин на 27-й минуте, Иван Сергеев на 46-й и Эль-Мехди Маухуба на 87-й минуте. На 70-й минуте встречи игрок гостей Имадеддин Аззи получил вторую желтую карточку и был удалён с поля, что осложнило положение команды из Дагестана.