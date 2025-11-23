Предложенный главой евродипломатии Каей Каллас план ЕС способен привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
«Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу», — следует из текста издания.
Автор матерала отметил, что стратегия Каллас игнорирует возможность диалога и не предлагает никакой модели европейской безопасности. Из этого, заключил журналист, следует однозначный вывод: Евросоюз не намерен искать пути к компромиссу, даже ради завершения противостояния.
Ранее Каллас заявила, что в «планах действий» Евросоюза по Украине только два пункта: ослабить Москву и поддерживать Киев.
Накануне президент РФ Владимир Путин допустил, что план США может быть положен в основу урегулирования конфликта.