RS: план ЕС по Украине нацелен на эскалацию конфликта

На Западе отметили, что план ЕС по Украине подразумевает затяжной конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Предложенный главой евродипломатии Каей Каллас план ЕС способен привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

«Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу», — следует из текста издания.

Автор матерала отметил, что стратегия Каллас игнорирует возможность диалога и не предлагает никакой модели европейской безопасности. Из этого, заключил журналист, следует однозначный вывод: Евросоюз не намерен искать пути к компромиссу, даже ради завершения противостояния.

Ранее Каллас заявила, что в «планах действий» Евросоюза по Украине только два пункта: ослабить Москву и поддерживать Киев.

Накануне президент РФ Владимир Путин допустил, что план США может быть положен в основу урегулирования конфликта.

