Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными для США

— Думаю, что сегодняшний день был стоящим. Он был очень продуктивным. Это, пожалуй, самый продуктивный день для нас по данному вопросу, возможно, за все время нашего участия, — заявил он в воскресенье, 23 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров по урегулированию на Украине с представителями Европы и Киева, передает РИА Новости.