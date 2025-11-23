Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными для США

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал прошедшие переговоры по конфликту на Украине в Женеве самыми результативными за время участия администрации американского президента Дональда Трампа в украинском урегулировании.
— Думаю, что сегодняшний день был стоящим. Он был очень продуктивным. Это, пожалуй, самый продуктивный день для нас по данному вопросу, возможно, за все время нашего участия, — заявил он в воскресенье, 23 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров по урегулированию на Украине с представителями Европы и Киева, передает РИА Новости.
С РФ нужно провести масштабную работу в рамках урегулирования украинского конфликта. Такое мнение ранее выразил Марко Рубио на пресс-конференции в Женеве. По его словам, США активно работают над внесением ряда изменений. Белый дом надеется, что разногласия получится сократить.
До этого журналисты издания The Telegraph опубликовали план урегулирования украинского конфликта от Евросоюза, состоящий из 24 пунктов.
20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, в свою очередь, выложил полный перечень пунктов мирного плана Соединенных Штатов по Украине.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.