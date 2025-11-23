Челябинка выдумала двойню и получила на нее маткапитал и пособия на 2,6 млн руб

«Полицейские установили, что местная жительница предоставила в органы ЗАГСа недостоверные сведения о рождении у нее двойни вне медицинского учреждения. В дальнейшем злоумышленница предъявила подложные документы, необходимые для получения материнского капитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей, которых фактически не рожала», — рассказали в областном главке МВД.