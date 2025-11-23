«Кто-то это позволяет». Политику Литвы на границе с Беларусью объяснил Килинкаров

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политику стран Балтии, которые во многом являются провокаторами, можно объяснить поддержкой со стороны Великобритании. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя решение Литвы о временном закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью.
«Я считаю, что страны Балтии — в большей степени Эстония и Литва — являются странами-провокаторами. Условно говоря, не имея ни военного, ни экономического потенциала, они проявляют свою агрессивную сущность на европейском пространстве. Они что-то пытаются диктовать Германии, которая, в общем-то, практически финансирует Европейский союз. Они себя ведут как хозяева, как страны, которые чуть ли не являются кормильцами этого самого Европейского союза», — сказал Спиридон Килинкаров.
По мнению экс-депутата Рады, страны Балтии ведут себя таким образом потому, что им это кто-то позволяет. Он допустил, что эти государства находятся под протекторатом Великобритании. «Роль британцев здесь не нужно преувеличивать, но и преуменьшать тоже не нужно. Я думаю, они имеют очень серьезное влияние на руководство этих стран. В том числе и по части провокаций, которые они проводят на границах, например с Беларусью», — подчеркнул он.
Спиридон Килинкаров добавил, что в свое время британские спецслужбы рассматривали вопрос взятия под контроль не только Украины, но и Беларуси. «То есть выстроить такую ось, отделить Россию путем выстраивания стены из определенных стран, чтобы не было прямого контакта между той же Германией и Россией. И все вопросы приходилось бы согласовывать, условно говоря, с Лондоном. Вот такая у них нехитрая затея была», — отметил экс-депутат Верховной рады. -0-