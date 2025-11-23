«Кто-то это позволяет». Политику Литвы на границе с Беларусью объяснил Килинкаров

По мнению экс-депутата Рады, страны Балтии ведут себя таким образом потому, что им это кто-то позволяет. Он допустил, что эти государства находятся под протекторатом Великобритании. «Роль британцев здесь не нужно преувеличивать, но и преуменьшать тоже не нужно. Я думаю, они имеют очень серьезное влияние на руководство этих стран. В том числе и по части провокаций, которые они проводят на границах, например с Беларусью», — подчеркнул он.