Из Чечни в зону СВО отправилась новая группа добровольцев, заявил Кадыров

По его словам, «кандидаты на службу в легендарном» спецназе «Ахмат» прошли интенсивный курс боевой и тактической подготовки под руководством лучших инструкторов мира. Бойцы обеспечены необходимым снаряжением и экипировкой от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Фонд также берет на себя расходы на проезд бойцов от места жительства до Грозного, оплачивает питание и проживание на территории Российского университета спецназа.