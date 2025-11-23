Из Чечни в зону СВО отправилась новая группа добровольцев, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 23 ноя — РИА Новости. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Очередная группа добровольцев отправилась из Международного аэропорта “Грозный” имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова к месту проведения специальной военной операции. Патриотов провожал председатель правительства Чеченской Республики, начальник регионального оперативного штаба СВО Магомед Даудов. Он подчеркнул важность их миссии и выразил уверенность в победе России над укрофашизмом», — написал глава республики.
По его словам, «кандидаты на службу в легендарном» спецназе «Ахмат» прошли интенсивный курс боевой и тактической подготовки под руководством лучших инструкторов мира. Бойцы обеспечены необходимым снаряжением и экипировкой от регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Фонд также берет на себя расходы на проезд бойцов от места жительства до Грозного, оплачивает питание и проживание на территории Российского университета спецназа.
«Бойцы настроены только на победу. Для некоторых из них это уже вторая, а то и третья командировка в зону СВО. В рядах добровольцев не только жители ЧР, но и представители других регионов России», — добавил Кадыров.