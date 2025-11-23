СК отказал иноагенту Борису Кузнецову в возвращении в РФ

Находящийся в Испании адвокат Борис Кузнецов* не добился прекращения своего уголовного дела. Следственный комитет РФ оставил его прошение без удовлетворения. Об этом пишет «Коммерсант».
Согласно информации издания, Следственный комитет РФ направил Кузнецову* два ответа одновременно. Адвокат ходатайствовал о прекращении своего уголовного преследования и розыска, а также об отмене меры пресечения, указывая на отсутствие состава преступления.
После отъезда из России 11 июля 2007 года адвокат обосновался в США. Там он получил политическое убежище.
В обращении Кузнецов* объяснил желание вернуться в Россию почтенным возрастом и желанием закончить жизнь на родине.
Минюст РФ накануне обновил реестр иностранных агентов.
* — Физлицо, признанное иноагентом на территории России.