«Там надежные мужики». Сенатор Русый посоветовал девушкам искать женихов в этом районе Беларуси

Сенатор Русый советует девушкам искать жениха в этом районе с надежными мужиками.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор и уполномоченный представитель президента в Брестской области Михаил Русый посоветовал в эфире телеканала «Беларусь 1» девушкам, в каком районе Беларуси искать женихов.

Оказалось, что в Лунинецком. И дело не только в местной клубнике. Русый пояснил, что, во-первых, там много неженатых. Но есть и «во-вторых»:

«Там надежные мужики в этом регионе. Массово пошли выкупать земельные участки».

Михаил Русый вспомнил:

«Я с двумя парнями встретился, один говорит: я должен жену привезти, чтобы был участок обустроен, чтобы она пришла, а у меня уже хозяйство, я хозяин. Понимаете, вот это дорогого стоит, вот тут будет семья крепкая».

Еще председатель Постоянной комиссии Совета Республики заметил, что в район пошли предложения крупных инвестпроектов.

Тем временем новый гендиректор сказал, что изменится на МТЗ с его приходом.

Также Госовенпром ответил, сможет ли Беларусь создать свой «Орешник».

Кроме того, власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».

Еще Минсвязи Беларуси заявило, что некоторые стеклопакеты снижают качество мобильной связи до 1000 раз.