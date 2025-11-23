«Там надежные мужики». Сенатор Русый посоветовал девушкам искать женихов в этом районе Беларуси

Сенатор и уполномоченный представитель президента в Брестской области Михаил Русый посоветовал в эфире телеканала «Беларусь 1» девушкам, в каком районе Беларуси искать женихов.
Оказалось, что в Лунинецком. И дело не только в местной клубнике. Русый пояснил, что, во-первых, там много неженатых. Но есть и «во-вторых»:
«Там надежные мужики в этом регионе. Массово пошли выкупать земельные участки».
Михаил Русый вспомнил:
«Я с двумя парнями встретился, один говорит: я должен жену привезти, чтобы был участок обустроен, чтобы она пришла, а у меня уже хозяйство, я хозяин. Понимаете, вот это дорогого стоит, вот тут будет семья крепкая».
Еще председатель Постоянной комиссии Совета Республики заметил, что в район пошли предложения крупных инвестпроектов.
