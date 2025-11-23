СК отказал иноагенту Борису Кузнецову* в возвращении в РФ

Как сообщает «Коммерсантъ», проживающий в Испании и объявленный в международный розыск Кузнецов* (признан в РФ иностранным агентом) получил официальный ответ из ведомства, где утверждается, что уголовное преследование было инициировано на законных основаниях и причин для его прекращения нет.