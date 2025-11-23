СК отказал иноагенту Борису Кузнецову* в возвращении в РФ

Следственный комитет России отклонил ходатайство адвоката Бориса Кузнецова* (признан в РФ иностранным агентом) о прекращении уголовного преследования по делу о разглашении государственной тайны.
Как сообщает «Коммерсантъ», проживающий в Испании и объявленный в международный розыск Кузнецов* (признан в РФ иностранным агентом) получил официальный ответ из ведомства, где утверждается, что уголовное преследование было инициировано на законных основаниях и причин для его прекращения нет.
Представитель СКР Павел Кондратьев охарактеризовал доводы защиты как «субъективное мнение заявителя». Со своей стороны, Кузнецов* (признан в РФ иностранным агентом) расценил ответ как формальную отписку, указав, что направил в 2024—2025 годах семь ходатайств, оставшихся без ответа.
Адвокат обжалует решение СК в суде и требует взыскания с Минфина и Следственного комитета 21 млн долларов за нарушение разумных сроков расследования.
* — признан в РФ иностранным агентом.