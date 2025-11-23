Ричмонд
Глава ФПБК Бородин подал судебный иск к Пугачевой о защите чести и достоинства

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал судебный иск к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующая информация опубликована на сайте столичного Пресненского районного суда.

Уточняется, что гражданский иск Бородина к артистке был зарегистрирован 19 ноября. Судьей по этому делу назначили Завалишину Наталию Викторовну. Дополнительные материалы не опубликованы.

В том же суде в настоящий момент находится на рассмотрении поданный 27 октября судебный иск к Пугачевой от юриста и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева. Но обращение проходит по категории «Другие иски».

Юмориста Максима Галкина* стоит признать террористом. Такое мнение высказал 14 ноября Виталий Бородин.

В октябре Галкин* полностью ликвидировал все налоговые задолженности, которые образовались после рассмотрения его дела в мировом суде. Также он оплатил долг за электроэнергию в доме в подмосковной деревне Грязь: в июне сумма задолженности превысила 432 тысячи рублей. В августе к артсту был подан судебный иск, но потом долг был погашен в полном объеме.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.