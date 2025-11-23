Ричмонд
Легенда «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян умер на 100-м году жизни

Умер бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян. Об этом сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Источник: Life.ru

Он сообщил, что Никита Павлович умер 20 ноября, после того как ему стало плохо, его госпитализировали. В воскресенье, 23 ноября, он скончался.

«Это ужас», — добавил Мирзоян в эфире Матч ТВ.

Ранее Life.ru сообщал о смерти сооснователя группы DZIDZIO Олег «Лесик» Турко. Украинский музыкант, известный под сценическим именем Лесик, умер 22 ноября в возрасте 58 лет. Он скончался после операции и отравления.

