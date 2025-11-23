Телеведущему Александру Васильеву грозит арест за долги

Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев, проживающий во Франции, столкнулся с угрозой заочного ареста из-за налоговой задолженности. Согласно информации Telegram-канала Mash, общая сумма долгов составляет около 325 тысяч рублей, при этом с мая текущего года Васильев не производил платежей.
Федеральная налоговая служба уже подала иск на 95 тысяч рублей к его компании ООО «ЛАВ», счета которой в двух банках заблокированы. Юридический адрес фирмы признан недостоверным.
Бизнес телеведущего, специализировавшийся на коллаборациях с производителями фарфора, текстиля и хрусталя, прекратил активную деятельность: выручка упала с 26 миллионов рублей в 2022 году до нуля в 2024-м, остатки товаров распродаются через маркетплейсы.
