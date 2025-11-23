Телеведущему Александру Васильеву грозит арест за долги

Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев, проживающий во Франции, столкнулся с угрозой заочного ареста из-за налоговой задолженности. Согласно информации Telegram-канала Mash, общая сумма долгов составляет около 325 тысяч рублей, при этом с мая текущего года Васильев не производил платежей.