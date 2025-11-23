Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеведущему Александру Васильеву грозит арест за долги

Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев, проживающий во Франции, столкнулся с угрозой заочного ареста из-за налоговой задолженности.

Известный историк моды и телеведущий Александр Васильев, проживающий во Франции, столкнулся с угрозой заочного ареста из-за налоговой задолженности. Согласно информации Telegram-канала Mash, общая сумма долгов составляет около 325 тысяч рублей, при этом с мая текущего года Васильев не производил платежей.

Федеральная налоговая служба уже подала иск на 95 тысяч рублей к его компании ООО «ЛАВ», счета которой в двух банках заблокированы. Юридический адрес фирмы признан недостоверным.

Бизнес телеведущего, специализировавшийся на коллаборациях с производителями фарфора, текстиля и хрусталя, прекратил активную деятельность: выручка упала с 26 миллионов рублей в 2022 году до нуля в 2024-м, остатки товаров распродаются через маркетплейсы.

Ранее стал известен масштаб ущерба от незаконных майнеров на Кавказе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.