Лучший бомбардир в истории «Спартака» Симонян умер на 100-м году жизни

Симонян четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака», забил 160 голов за красно-белых и остается лидером клуба по этому показателю. Кроме того, в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом, завершив профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.