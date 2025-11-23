Лучший бомбардир в истории «Спартака» Симонян умер на 100-м году жизни

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян скончался.
Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет. Об этом стало известно 23 ноября 2025 года.
«Лучший бомбардир в истории “Спартака” Никита Симонян скончался на 100-м году жизни», — сообщает telegram-канал «Срочный спорт — Спорт24». Легендарный футболист внес огромный вклад в историю советского и российского футбола.
Симонян четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака», забил 160 голов за красно-белых и остается лидером клуба по этому показателю. Кроме того, в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом, завершив профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.