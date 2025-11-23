Скончался бывший футболист сборной СССР и ФК «Спартак» Никита Симонян

— Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его доставили в больницу. Сегодня он ушел из жизни, —рассказал он каналу «Матч ТВ».
12 октября спортсмену исполнилось 99 лет. За два дня до этого президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.
Симонян в составе сборной Советского Союза становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году сборная дебютировала на чемпионате мира в Швеции, он был капитаном команды. Именно Симонян забил первый гол советской сборной, поразив ворота команды из Англии.
После окончания чемпионата форвард завершил карьеру в советской сборной, проведя за нее в общей сложности 20 матчей и забив десять голов.