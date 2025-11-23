Скончался бывший футболист сборной СССР и ФК «Спартак» Никита Симонян

Симонян в составе сборной Советского Союза становился олимпийским чемпионом в 1956 году. В 1958 году сборная дебютировала на чемпионате мира в Швеции, он был капитаном команды. Именно Симонян забил первый гол советской сборной, поразив ворота команды из Англии.