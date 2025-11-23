В Нижневартовске жители спасают уток, которые не улетели в теплые края

О судьбе птиц стали беспокоиться жители Нижневартовска.
На водоеме в Нижневартовске замерзают утки.
В Нижневартовске (ХМАО) местные жители обеспокоены судьбой двух уток, которые остались на водоеме и могут пострадать из-за холодов. Информация об этом появилась в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».
«Здравствуйте, две уточки не улетели на зиму, может кто-то из зооволонтеров заберет их. Очень жалко их, они ведь замерзнут», — пишут в паблике.
