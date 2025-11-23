Ричмонд
В Нижневартовске жители спасают уток, которые не улетели в теплые края

На водоеме в Нижневартовске замерзают утки.

О судьбе птиц стали беспокоиться жители Нижневартовска.

На водоеме в Нижневартовске замерзают утки.

В Нижневартовске (ХМАО) местные жители обеспокоены судьбой двух уток, которые остались на водоеме и могут пострадать из-за холодов. Информация об этом появилась в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

«Здравствуйте, две уточки не улетели на зиму, может кто-то из зооволонтеров заберет их. Очень жалко их, они ведь замерзнут», — пишут в паблике.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат думы Пыть‑Яха Людмила Завадская спасла лебедя с перебитым крылом, которого нашли нефтяники. Птица весила всего четыре кг при норме в 10 кг.