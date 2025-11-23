В Курганской области охотники должны сдать отчеты, даже если остались без добычи

«В Курганской области 30 ноября заканчивается сезон охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь. Охотники обязаны в течение 20 дней после окончания сроков охоты, указанных в разрешении, предоставить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве. Если по разрешению ничего не было добыто или охота не осуществлялась, сведения о добыче все равно необходимо предоставить, указав на отсутствие добычи. Срок подачи сведений о добыче водоплавающей и болотно-луговой дичи истекает 20 декабря», — сообщает управление охотничьего хозяйства Курганской области.