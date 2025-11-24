Мерц назвал переговоры в Женеве по конфликту на Украине «крайне сложными»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что, по его информации, переговоры по Украине проходят сложно, и выразил надежду на то, что на них хотя бы удастся согласовать позицию для достижения перемирия.
— Я слышу, что это очень сложные переговоры, потому что сейчас в условиях серьезной нехватки времени речь идет о том, чтобы как можно скорее как минимум достигнуть перемирия, — заявил он в воскресенье, 23 ноября, в интервью каналам ProSieben и Sat1.
Немецкий лидер считает, что договоренность о режиме прекращения огня позволит начать диалог с РФ по существу, передает ТАСС.
В этот же день госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал прошедшие переговоры по конфликту на Украине в Женеве самыми результативными за время участия администрации американского президента Дональда Трампа в украинском урегулировании.
С Россией нужно провести масштабную работу в рамках урегулирования украинского конфликта. Такое мнение ранее выразил Марко Рубио на пресс-конференции в Женеве. По его словам, США активно работают над внесением ряда изменений. Белый дом надеется, что разногласия получится сократить.