Член украинской делегации во время переговоров в Женеве сломал от стресса ручку

По информации украинских СМИ, Умеров мог сломать ручку от напряжения во время переговоров в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

Атмосфера на переговорах в Женеве между украинской и американской делегациями оказалась настолько напряженной, что у одного из участников не выдержала даже ручка.

Украинские СМИ, со ссылкой на свои источники, предполагают, что речь идет о Рустеме Умерове, бывшем министре обороны Украины.

При этом американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что женевские переговоры между США и Украиной по мирному плану были наиболее продуктивными. Почти то же самое сказал позднее и руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Напомним, что последние дни в мире обсуждают мирный план президента США Дональда Трампа. На днях он был официально передан администрацией США сторонам — Киеву и Москве. Реакция РФ оказалась спокойной: российский глава Владимир Путин допустил, что предложенный документ может послужить основой для дальнейшего диалога и потенциального будущего соглашения.

