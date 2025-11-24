Ричмонд
Что можно и нельзя делать в день Федора Студита 24 ноября на Мороз

Собрали приметы и запреты на 24 ноября, когда отмечают день Федора Студита.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 ноября вспоминает святого Федора. В народе отмечают день Федора Студита. Вместе с тем существует еще одно название — Федор Мороз. Все дело в том, что с названного дня начинались сильные морозы, холод.

Что нельзя делать 24 ноября.

Не рекомендуется переедать. Считалось, что подобное может привести к болезням зимой. Запрещено долго спать. Кроме того, не следует лениться. А еще 24 ноября не подходит для сватовства и свадеб. Предки верили, что брак окажется несчастливым.

Что можно делать 24 ноября.

По традиции, в указанный день выбрасывали из дома все треснутую, а также побитую посуду. Подобное делалось для того, чтобы на протяжении года в доме был достаток.

Согласно приметам, Солнце предупреждает о резком похолодании. В том случае, если идет мокрый снег, то ждали потепления в начале декабря.

