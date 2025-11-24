Что можно и нельзя делать в день Федора Студита 24 ноября на Мороз

Православная церковь 24 ноября вспоминает святого Федора. В народе отмечают день Федора Студита. Вместе с тем существует еще одно название — Федор Мороз. Все дело в том, что с названного дня начинались сильные морозы, холод.
Что нельзя делать 24 ноября.
Не рекомендуется переедать. Считалось, что подобное может привести к болезням зимой. Запрещено долго спать. Кроме того, не следует лениться. А еще 24 ноября не подходит для сватовства и свадеб. Предки верили, что брак окажется несчастливым.
Что можно делать 24 ноября.
По традиции, в указанный день выбрасывали из дома все треснутую, а также побитую посуду. Подобное делалось для того, чтобы на протяжении года в доме был достаток.
Согласно приметам, Солнце предупреждает о резком похолодании. В том случае, если идет мокрый снег, то ждали потепления в начале декабря.
