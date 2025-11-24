Народный календарь. Как узнать будущего мужа на Филипповку, 27 ноября

После этой даты начинается Рождественский пост, отличающийся особой строгостью. В это время прекращались все свадебные торжества и другие праздничные мероприятия. Люди старались сосредоточиться на труде и благочестии. В старину вечером 27 ноября было принято гадать: девушки оставляли кусочек говядины после ужина и клали его под подушку. Считалось, что после этого ритуала незамужняя женщина увидит во сне своего будущего супруга.