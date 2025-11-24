Ричмонд
Народный календарь. Как узнать будущего мужа на Филипповку, 27 ноября

27 ноября верующие чтут память святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. В народе этот день получил название Филипповка.

После этой даты начинается Рождественский пост, отличающийся особой строгостью. В это время прекращались все свадебные торжества и другие праздничные мероприятия. Люди старались сосредоточиться на труде и благочестии. В старину вечером 27 ноября было принято гадать: девушки оставляли кусочек говядины после ужина и клали его под подушку. Считалось, что после этого ритуала незамужняя женщина увидит во сне своего будущего супруга.

Также существовало поверье, что если девушка в этот день будет лениться или откажется работать, то ей грозит несчастье.

Приметы погоды:

Иней в этот день обещает хороший урожай овса.

Дождь идет — пшеницы в следующем году много будет.

Услышать карканье ворон — к оттепели.

Если солнце светит, то урожай хлеба будет небольшим.

Именины отмечают: Сергей, Федор, Филипп, Василий, Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Гавриил, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр.