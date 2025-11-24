Ричмонд
Пётр — первый, а у Галлямова с Мишиной — «пу-пу-пу»: итоги второго дня на Гран-при России в Омске

Также в программе — неожиданное появление Аделии Петросян.

Источник: Om1 Омск

В воскресенье на «G-Drive Арене» завершился этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Во второй день турнира спортсмены определяли сильнейших в произвольной программе. Om1 Омск рассказывает об основных событиях второго дня омского уикенда.

Открывали программу танцевальные пары. Обошлось без внезапных событий: как и днём ранее, первенствовали питерцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Это их вторая медаль на этапах Гран-при этого сезона: к бронзе в Красноярске они добавили золото в Омске. На «G-Drive Арене» они обновили личные рекорды в обеих программах.

«Ехалось хорошо. Единственное — смущала дырка в борту, где машина выезжает, потому что на тренировке я чуть не влетел в неё», — сказал Устенко в микст-зоне. — «Тяжеловато было долго ждать выхода на лед: полчаса прошло, успел попрыгать, танцевать, музыку послушать, а тут только вторая пара откатала».

Второе место сохранили за собой Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Они также обновили персональные рекорды. Третье место Анны Щербаковой и Егора Гончарова позволило им впервые оказаться на пьедестале в этом сезоне.

У женщин-одиночниц намечалась ожесточённая борьба за первенство: сразу шестеро фигуристок заказали себе прыжки уровня ультра-си. Удачнее всего получилось у Дарьи Садковой: ученица Тутберидзе успешно прыгнула один четверной тулуп, недокрутила второй, зато все остальные элементы исполнила качественно. Итог — победа на этапе в Омске.

Примечательно, что в декабре прошлого года Дарья была второй на чемпионате России, пропустив вперёд лишь Аделию Петросян. Тогда это тоже воспринималось как сенсация.

«Мне нравится кататься на больших аренах. Очень радостно снова вернуться в Омск, потому что с этим городом у меня связаны только самые теплые воспоминания, и Арена кажется уже такой родной», — сказала Садкова. — «Когда мы сегодня стояли перед разминкой, я посмотрела на площадь катка, посмотрела на зрителей и начала непроизвольно улыбаться. Приятно, что столько людей сегодня пришли посмотреть на фигурное катание, поболеть за меня и других девочек».

Лидер короткой программы Алина Горбачёва неудачно выступила в произвольной. Она упала с каскада тройной сальхов + двойной тулуп, коснулась рукой льда на каскаде тройной лутц + двойной тулуп и в итоге стала третьей. На второе место поднялась москвичка Алиса Двоеглазова, а вот Софья Муравьёва из Санкт-Петербурга оказалась за пределами подиума.

Но после основного проката зрителей ожидал приятный бонус. В Омск прибыла действующая чемпионка России Аделия Петросян: ей разрешили вне конкурса выступить с произвольной программой. Ради Петросян была организована специальная «олимпийская» разминка для тех, кто отобрался на Игры в Милане-2026. Компанию российской спортсменке составила белоруска Виктория Сафонова.

Петросян исполнила в своей программе два четверных тулупа и тройной сальхов. Но падение с тройного лутца испортило Аделии итоговый результат: с баллом 143,60 она бы финишировала третьей, если б соревновалась сегодня. Напомним, два предыдущих приезда в Омск заканчивались для Петросян безоговорочными победами.

Но чью победу сегодня точно можно было назвать безоговорочной, так это успех Петра Гуменника в мужском турнире. Отрыв будущего участника Олимпиады-2026 от второго места составил невероятные 47 баллов: Гуменник идеально провёл произвольную программу, прыгнув пять четверных прыжков. С последними аккордами темы из «Онегина» «G-Drive Арена» устроила спортсмену продолжительную стоячую овацию.

Диктор «G-Drive Арены» поддержал общий настрой и при объявлении оценок выступил лаконично:

«…по результатам соревновательной программы Пётр — первый!».

«Прогресс налицо. Расту не по дням, а по часам, получается… Вообще я не думал, что буду переживать, но когда под трибунами ходил, прошло уже полчаса, пять спортсменов выступили — начало уже сердце колотиться, но это меня только завело!», — сказал Пётр Гуменник после выступления.

Второе и третье места остались без изменений. Евгения Семененко буквально шатало в воздухе в первой половине произвольной программы, но он не только ни разу не упал на лёд, но и сумел провести на уровне остаток выступления. Шесть баллов ему уступил действующий чемпион России Владислав Дикиджи.

Неожиданно интригующим оказался итог турнира спортивных пар. Фавориты соревнований, Александр Галлямов и Анастасия Мишина, с небольшим отрывом возглавляли таблицу после короткой программы, но в произвольном танце сорвали поддержку и остались вторыми.

В зоне «кисс-энд-край» Галлямов публично отчитывал партнёршу:

«Не, ну я могу сказать: молодец, классно. Сейчас если вторые, прикинь, я вообще угорать буду».

Оценки действительно спустили чемпионов мира на второе место.

«Классно, правда? Вот и думай, хочешь ли ты дальше позориться», — ругался Галлямов на Мишину.

А в телеграм-канале после соревнований его хватило лишь на двухсекундный кружок.

«Ситуация… пу-пу-пууу», — грустно улыбаясь, сказал в камеру Галлямов.

А победа досталась пермякам Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову.

«Мы просто сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России. Если будем чисто катать на чемпионате России, все так же сделается за нас. Просто надо катать чисто — это правильная фраза», — сказал Янченков в микст-зоне. — «Как отмечать буду? Выпью чаю с шоколадкой».

По итогам пяти этапов Гран-при определился состав участников чемпионата России-2026, который в декабре пройдёт в Санкт-Петербурге. Финал серии российских стартов в марте примет Челябинск.