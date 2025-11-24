«Даже едет». Караник сказал Лукашенко, какие машины в Беларуси «выглядят, как Coolray, стоят, как Rolls-Royce, а едут, как “Жигули”

Глава Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник на большом совещании президента Александра Лукашенко с учеными так охарактеризовал проект белорусского электрокара: «Выглядят, как Coolray, стоят, как Rolls-Royce, а едут, как “Жигули”. Слова Караника прозвучали в эфире телеканала СТВ.
На встрече, где Лукашенко назвал недостаточными результаты работы науки («Тратится много, а отдачи мы не видим») и сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые, состоялись прения по судьбе белорусского электрокара. На эту тему, в частности, высказался губернатор Брестской области, а в недавнем прошлом вице-премьер Петр Пархомчик. В частности, он принял критику по электромобилю отечественного производства «процентов 50−60, наверное», на свой счет.
«Моя была идея взять популярный на то время Coolray (имеется ввиду Geely Coolray. — Ред.) и сделать из него электрический автомобиль. И он получился, Александр Григорьевич. Он получился, он есть, он прошел испытания. Его надо ставить на производство», — сказал Пархомчик.
Вместе с тем он заметил, что «те компетенции или те узлы, которые нужно изготавливать, они разработаны нашими академиками, но требуют других технологий, которых пока в Республике Беларусь нет».
На это Александр Лукашенко поинтересовался:
«Ты говоришь, что несколько штук сделали…». «Пять штук», — был ответ Пархомчика. «Хорошо. Завтра поставь мне у ворот, я проеду, посмотрю. Этот говорит: не сделал. Ты говоришь: сделал. Где они?» — снова вопрос от президента.
В разговор вступил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник, который сказал, что есть прототипы — не на бумаге, а реальное авто. Правда, глава НАН добавил:
«Просто выглядят, как Coolray, стоят, как Rolls-Royce, а едет, как “Жигули”.
Тогда Лукашенко резюмировал не без сарказма:
«Короче, если я выйду и увидят, что Президент за рулем едет этой машиной, люди разбегутся». Караник добавил:
«Не разбегутся, он выглядит, как обычный Coolray, даже едет».
