Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Даже едет». Караник сказал Лукашенко, какие машины в Беларуси «выглядят, как Coolray, стоят, как Rolls-Royce, а едут, как “Жигули”

В Беларуси это авто напоминает Coolray по цене Rolls-Royce, а едет, как «Жигули».

Источник: Комсомольская правда

Глава Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник на большом совещании президента Александра Лукашенко с учеными так охарактеризовал проект белорусского электрокара: «Выглядят, как Coolray, стоят, как Rolls-Royce, а едут, как “Жигули”. Слова Караника прозвучали в эфире телеканала СТВ.

На встрече, где Лукашенко назвал недостаточными результаты работы науки («Тратится много, а отдачи мы не видим») и сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые, состоялись прения по судьбе белорусского электрокара. На эту тему, в частности, высказался губернатор Брестской области, а в недавнем прошлом вице-премьер Петр Пархомчик. В частности, он принял критику по электромобилю отечественного производства «процентов 50−60, наверное», на свой счет.

«Моя была идея взять популярный на то время Coolray (имеется ввиду Geely Coolray. — Ред.) и сделать из него электрический автомобиль. И он получился, Александр Григорьевич. Он получился, он есть, он прошел испытания. Его надо ставить на производство», — сказал Пархомчик.

Вместе с тем он заметил, что «те компетенции или те узлы, которые нужно изготавливать, они разработаны нашими академиками, но требуют других технологий, которых пока в Республике Беларусь нет».

На это Александр Лукашенко поинтересовался:

«Ты говоришь, что несколько штук сделали…». «Пять штук», — был ответ Пархомчика. «Хорошо. Завтра поставь мне у ворот, я проеду, посмотрю. Этот говорит: не сделал. Ты говоришь: сделал. Где они?» — снова вопрос от президента.

В разговор вступил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник, который сказал, что есть прототипы — не на бумаге, а реальное авто. Правда, глава НАН добавил:

«Просто выглядят, как Coolray, стоят, как Rolls-Royce, а едет, как “Жигули”.

Тогда Лукашенко резюмировал не без сарказма:

«Короче, если я выйду и увидят, что Президент за рулем едет этой машиной, люди разбегутся». Караник добавил:

«Не разбегутся, он выглядит, как обычный Coolray, даже едет».

Тем временем новый гендиректор сказал, что изменится на МТЗ с его приходом.

Также Госовенпром ответил, сможет ли Беларусь создать свой «Орешник».

А сенатор Михаил Русый советует девушкам искать жениха в этом районе с надежными мужиками.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше