«Даже едет». Караник сказал Лукашенко, какие машины в Беларуси «выглядят, как Coolray, стоят, как Rolls-Royce, а едут, как “Жигули”

На встрече, где Лукашенко назвал недостаточными результаты работы науки («Тратится много, а отдачи мы не видим») и сказал, кому проиграли конкуренцию белорусские ученые, состоялись прения по судьбе белорусского электрокара. На эту тему, в частности, высказался губернатор Брестской области, а в недавнем прошлом вице-премьер Петр Пархомчик. В частности, он принял критику по электромобилю отечественного производства «процентов 50−60, наверное», на свой счет.