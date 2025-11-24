Представитель делегации от Украины в Женеве сломал от напряжения ручку

Один из членов делегации от Украины во время переговоров с Соединенными Штатами в швейцарской Женеве сломал от напряжения ручку, написал в воскресенье, 23 ноября, портал «Страна.ua».
Фото опубликовал Telegram-канал RT. По данным украинских СМИ, сломать ручку мог секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
В этот же день канцлер Германии Фридрих Мерц высказался, что, по его информации, переговоры по Украине проходят сложно, и выразил надежду на то, что на них хотя бы удастся согласовать позицию для достижения перемирия. Он считает, что договоренность о режиме прекращения огня позволит начать диалог с Россией по существу.
При этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал прошедшие переговоры по конфликту на Украине в Женеве самыми результативными за время участия администрации американского президента Дональда Трампа в украинском урегулировании.
С РФ нужно провести масштабную работу в рамках урегулирования украинского конфликта. Такое мнение ранее выразил Марко Рубио на пресс-конференции в Женеве. По его словам, США активно работают над внесением ряда изменений. Белый дом надеется, что разногласия получится сократить.