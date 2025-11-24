Ричмонд
Пульмоног сказал, что белорусы после ковида чаще страдают бронхиальной астмой

Пульмоног сказал, что белорусы после пандемии коронавируса чаще страдают бронхиальной астмой.

Источник: Комсомольская правда

Врач-пульмонолог Сергей Федоров сказал БелТА, оставляет ли перенесенный коронавирус след в легких белорусов. В частности, он заметил, что после пандемии ковида в республике выросло число пациентов с бронхиальной астмой.

«Наверное, можно отметить то, что как только ковид закончился, стало больше пациентов с бронхиальной астмой. Я не готов сказать, с чем это связано, но их стало больше. Возможно, произошли какие-то изменения у тех людей, которые переболели», — заметил Федоров.

Также врач добавил, что по его опыту большая тяжелая пневмония чаще всего оставляет изменения. Перенесенный воспалительный процесс влияет и на качество жизни. Например, может развиваться дыхательная недостаточность с проявлениями при физнагрузке.

