Пульмоног сказал, что белорусы после ковида чаще страдают бронхиальной астмой

Врач-пульмонолог Сергей Федоров сказал БелТА, оставляет ли перенесенный коронавирус след в легких белорусов. В частности, он заметил, что после пандемии ковида в республике выросло число пациентов с бронхиальной астмой.
«Наверное, можно отметить то, что как только ковид закончился, стало больше пациентов с бронхиальной астмой. Я не готов сказать, с чем это связано, но их стало больше. Возможно, произошли какие-то изменения у тех людей, которые переболели», — заметил Федоров.
Также врач добавил, что по его опыту большая тяжелая пневмония чаще всего оставляет изменения. Перенесенный воспалительный процесс влияет и на качество жизни. Например, может развиваться дыхательная недостаточность с проявлениями при физнагрузке.
Тем временем белорусский врач назвала полезные и вредные продукты для печени.
Также белорусский врач-онколог перечислила признаки рака головы и шеи и предопухолевых заболеваний.