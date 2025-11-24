Операторы предупредили абонентов о возможном ограничении доступа к мобильному интернету

В «белый список» не включили мессенджер Telegram, так как он является иностранной платформой. «Сейчас в СМИ и соцсетях ходят слухи о том, что Telegram якобы попал в “белый список” сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях. Хочу сразу разъяснить: это невозможно. Telegram — иностранная платформа, и по определению не может входить в перечень», — заявил на прошлой неделе член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта ЕР «Цифровая Россия» Антон Немкин.