Группа «Тату» извинилась за фото с Канье Уэстом из-за Гитлера

Певицы Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что их встреча с Канье Уэстом в Токио была вынужденной и продиктована контрактными обязательствами перед брендом дизайнера Гоши Рубчинского. Об этом они сообщили в официальном аккаунте группы.

«Мы приносим искренние извинения перед всеми нашими фанатами. Нам он не нравится, и мы решительно осуждаем нацизм. Нам чуждо всё, что Гитлер и Канье Уэст из себя представляют», — говорится в обращении.

Мероприятие проходило в точке Рубчинского в Токио, где также присутствовал сам дизайнер. После публикации фото и видео со встречи артистки подверглись волне критики в соцсетях, что и побудило их выступить с официальным разъяснением.

Ранее депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко призвала участниц t.A.T.u. адаптировать своё творчество под современные реалии. В разговоре с Life.ru она посоветовала Лене Катиной и Юле Волковой пересмотреть репертуар и тексты песен, чтобы они соответствовали действующему законодательству и не вызывали вопросов у проверяющих органов.

