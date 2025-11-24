Умер легендарный футболист СССР Никита Симонян: что известно о его жизни и достижениях

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире как Мкртич Симонян, но дворовые друзья окрестили его Никиткой за простоту имени. В Сухуми, куда переехала семья, он открыл в себе любовь к футболу после фильма «Вратарь», оттачивая навыки на пустырях с друзьями, несмотря на ссоры с отцом из-за порченой обуви. Военные годы стали испытанием: раненый отец в больнице, а Никита нашел спасение в игре, где его заметил первый тренер Шота Ломинадзе, научивший дисциплине и командному духу.