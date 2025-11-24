Начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов Сергей Цебрук сказал в эфире телеканала СТВ, что цена охоты на медведя в Беларуси составляет 1000 рублей, а на рысь — 300 рублей.
«На сегодняшний день у нас 55 особей рыси на изъятие, — уточнил спикер БООР, добавив: — До 31 января 2026 года у нас еще есть время, когда мы будем осваивать эти планы, организовывать охоту на этот вид».
А началась охота на рысь впервые за 40 лет с 1 октября 2025-го. (Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил охоту на медведя и рысь в стране из-за значительного роста их численности.) Но наибольшая активность охотников пошла с ноября, говорит Цебрук, «так как это вид пушной, то есть он более ценен из-за своего меха, шкуры».
«И вот пару недель назад в Шарковщине, это наше хозяйство, была добыта первая рысь, которая официально изъята на территории Беларуси за последние годы. И сейчас две, одна в Глубокском районе, одна в Гомельском. Ну, понятно, что в дальнейшем план будет осваиваться», — добавил он.
Что касается медведя, то в 2025-м на изъятие в Белорусском обществе охотников и рыболов стоит 26 особей.
«Медведя мы добываем в двух областях, это Минская и Витебская, то есть там всего 7 районов. На сегодняшний день, так как охота на медведя уже открыта с 1 июля, добыто 17 особей медведя», — сказао Сергей Цебрук.
Он напомнил, что в рамках розыгрыша добыть медведя можно было за 1000 рублей. Плюс выход на охоту — еще 40 рублей.
Тем временем сенатор Михаил Русый посоветовал девушкам искать женихов в этом районе Беларуси: «Там надежные мужики».