Цена охоты на медведя в Беларуси составляет 1000 рублей, а на рысь — 300 рублей

А началась охота на рысь впервые за 40 лет с 1 октября 2025-го. (Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил охоту на медведя и рысь в стране из-за значительного роста их численности.) Но наибольшая активность охотников пошла с ноября, говорит Цебрук, «так как это вид пушной, то есть он более ценен из-за своего меха, шкуры».