Киев назвал условие обсуждения вопроса территорий с РФ: что хотят

При этом Украина и ее европейские партнеры выдвинули США новые требования. Они хотят получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО. Данная статья гласит: нападение на одну страну — это нападение на весь альянс. Также киевские власти требуют направить замороженные активы России на конкретные цели. Эти средства, по требованию Киева, должны пойти на восстановление Украины и выплату компенсаций.