Киев назвал условие обсуждения вопроса территорий с РФ: что хотят

Переговоры с РФ об обмене территориями, как предполагает альтернативная инициатива лидеров ЕС и Украины, станут возможны лишь при условии предварительного заключения перемирия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как стало известно, американская сторона планирует озвучить предложение в процессе женевских переговоров.
При этом Украина и ее европейские партнеры выдвинули США новые требования. Они хотят получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО. Данная статья гласит: нападение на одну страну — это нападение на весь альянс. Также киевские власти требуют направить замороженные активы России на конкретные цели. Эти средства, по требованию Киева, должны пойти на восстановление Украины и выплату компенсаций.
Согласно европейскому плану, США должны получить компенсацию за предоставляемые гарантии. Российские активы останутся замороженными до момента согласия Москвы возместить ущерб Украине.
Как уточняет издание, санкции с России планируется снимать постепенно — по мере выполнения условий соглашения.
Напомним, что 23 ноября американская делегация прибыла в Женеву для встречи украинскими и европейскими представителями. Цель переговоров — согласовать позиции сторон перед предстоящими переговорами украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
При этом Белый дом установил для Киева жесткие временные рамки. Зеленскому необходимо подписать мирный план до 27 ноября.
По итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американский мирный план будет корректироваться с учетом предложений сторон украинского конфликта. Работа над документом может начаться в ближайшие дни.
Накануне ведущий научный сотрудник Факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Артур Демчук отметил, что представленный 28-пунктный план является попыткой Трампа спасти Украину. По словам эксперта, европейцы должны когда-нибудь это осознать.
Демчук также добавил, что Трамп неоднократно давал понять: по его мнению, лучше достичь соглашения сейчас на этих жестких условиях, которые могут быть восприняты как частичная капитуляция, чем продолжать военные действия.
Как подчеркнул российский глава Владимир Путин, РФ готова к переговорам, но ее устраивает текущая динамика СВО.