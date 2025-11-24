С 1 декабря вырастет курс доллара. Сколько будет стоить рубль к концу года

По его мнению, главный вызов для рубля в декабре — это последствия американских санкций против «Роснефти» и «ЛУКойла». Санкции вступили в силу, и это уже сказалось: цена на российскую нефть марки Urals упала до 45 долларов за баррель — минимума с марта 2023 года. «Роснефть» и «ЛУКойл» обеспечивают 30−40% российского нефтяного экспорта, а нефтяной сектор в целом даёт 70−80% валютной выручки всех экспортёров. Согласно их ожиданиям, сокращение предложения валютной выручки ожидается на внутреннем рынке на 10−20% именно с декабря, когда переходный период сворачивания операций закончится. И давление будет нарастать.