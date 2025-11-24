Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, она будет работать до 5 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«С 24 ноября по 5 декабря Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о профилактике заболевания, проинформируют о пунктах бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ.
«На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный», — добавили в пресс-службе.