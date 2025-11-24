Ушел из жизни легендарный советский футболист

Симонян вошёл в историю как олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР и четырёхкратный чемпион страны в составе московского «Спартака», чьим лучшим бомбардиром он является (160 голов). Именно он забил первый мяч сборной СССР на чемпионатах мира в матче против Англии в 1958 году.