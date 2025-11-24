Ушел из жизни легендарный советский футболист

Легендарный советский футболист и тренер Никита Симонян скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян. В четверг Симонян был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.
Симонян вошёл в историю как олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР и четырёхкратный чемпион страны в составе московского «Спартака», чьим лучшим бомбардиром он является (160 голов). Именно он забил первый мяч сборной СССР на чемпионатах мира в матче против Англии в 1958 году.
После завершения игровой карьеры Симонян успешно тренировал «Спартак», ереванский «Арарат» и сборную СССР, приводя команды к чемпионским титулам и кубковым победам. На административной работе он занимал посты вице-президента РФС и неоднократно исполнял обязанности президента союза.
12 октября Симоняну исполнилось 99 лет, а 10 октября президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.
