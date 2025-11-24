Более 20% россиян оказались предрасположены к ожирению из-за мутации

За последние пять лет доля россиян с избыточной массой тела и ожирением увеличилась с 61,7 до 62,5%, а доля людей с нормальной массой тела сократилась с 36,3 до 35,7%. Наиболее значительно выросла категория избыточной массы тела — с 40,1 до 43,9%. По данным других исследователей, наибольшая распространенность избыточной массы тела отмечается в Тамбовской, Тверской, Тульской и Калининградской областях, а также в Севастополе, Туве, ХМАО и на Чукотке.