Более 20% россиян оказались предрасположены к ожирению из-за мутации

У многих людей мутированы гены FTO и MC4R.
Более чем у 20% россиян есть высокий риск возникновения ожирения. Исследование, проведенное на основе анализа данных 50,4 тыс. человек, показало, что мутации в генах FTO и MC4R могут способствовать развитию избыточного веса. Об этом заявили ученые Национального центра генетических исследований (НЦГИ).
Риск набора избыточного веса у людей с мутациями в этих генах составляет примерно 22%. «Ген FTO, который отвечает за стимулы голода и насыщения, кодирует фермент, участвующий в регуляции энергетического обмена. Повышенная активность этого фермента связана с увеличением потребления пищи, а также со склонностью к перееданию», — отметили ученые НЦГИ. Их слова приводит издание «Известия». Ген FTO также связан с риском развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа.
Помимо FTO и MC4R, есть еще минимум семь генов, ассоциированных с повышенным риском ожирения. Например, ген TCF7L2 регулирует метаболизм жиров и формирует чувство насыщения, а гены LEP и LEPR отвечают за выработку гормона, который играет ключевую роль в регуляции аппетита и энергетического обмена в организме. Всего известно более 700 вариантов мутаций генов, влияющих на индекс массы тела, но они недостаточно изучены.
За последние пять лет доля россиян с избыточной массой тела и ожирением увеличилась с 61,7 до 62,5%, а доля людей с нормальной массой тела сократилась с 36,3 до 35,7%. Наиболее значительно выросла категория избыточной массы тела — с 40,1 до 43,9%. По данным других исследователей, наибольшая распространенность избыточной массы тела отмечается в Тамбовской, Тверской, Тульской и Калининградской областях, а также в Севастополе, Туве, ХМАО и на Чукотке.