Видео побега мобилизованного из автомобиля военкомов в Одессе появилось в Сети

В Одессе мобилизованный мужчина сбежал из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата — прим. «ВМ»). Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщило украинское издание «Страна.ua».
На опубликованных порталом кадрах видно, что мужчина выбегает на проезжую часть, где его задевает проезжающая мимо машина. Но это мужчину не останавливает, и он бежит дальше.
Сотрудники военкомата не попытались его догнать, передает РИА Новости.
18 ноября сообщалось, что сотрудники ТЦК в Смеле похитили священнослужителя Черкасской епархии Украинский православной церкви Константина Волового. Он является отцом пяти детей и имеет основания для отсрочки от службы в рядах ВСУ.
Это не первый подобный случай. Настоятеля Троицкого храма УПЦ в селе Трояндовом протоиерея Александра Московчука похитили и удерживали в течение пяти суток сотрудники ТЦК Одесской области. А до этого их коллеги похитили протоиерея канонической УПЦ Николая Григу в Черновицкой области.