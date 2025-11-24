Сестра-близнец, разрыв с Бюрсином и запретная любовь: Неизвестная Ханде Эрчел

Ещё до актёрской карьеры Ханде покорила мир красоты. В 2012 году она завоевала титул «Мисс цивилизация Турции», а затем представила страну на международном конкурсе, где заняла второе место. Эти победы открыли ей двери в модельный бизнес. У неё появились приглашения на съёмки для глянцевых изданий, контракты с брендами и пристальное внимание индустрии. В 2016 году её заметили представители L"Oréal Paris. Ханде стала лицом бренда, что закрепило за ней статус иконы стиля. А спустя четыре года эксперты из лос-анджелесской клиники косметической хирургии назвали её самой красивой женщиной мира.