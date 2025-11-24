Курган богат талантами: педагог выиграл две всероссийские премии за ИИ

«Егор Рогов стал дипломантом в номинации “ИИ инноватор” престижной RuCode.Премии и победителем в номинации “Лучшая педагогическая практика по использованию цифровых технологий при реализации индивидуального проекта” Всероссийского конкурса лучших педагогических практик. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Москве. В этом году на соискание премии было подано более 700 заявок из 23 регионов России», — сообщает департамент образования и науки Курганской области.