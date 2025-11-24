Россиян предупредили об ограничениях мобильного интернета: что надо знать

В России абонентам сообщают о возможных временных ограничениях мобильного интернета. При этом доступ к сервисам, входящим в «белый список», будет сохранен. Об этом пишет РИА Новости.
Абоненты одного из российских операторов получают уведомления о том, что доступ в мобильный интернет может быть ограничен по причинам, которые оператор не контролирует.
При этом работа служб голосовой связи и СМС-сервиса другого оператора продолжается в обычном режиме.
«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — сказал представитель российского оператора.
«Белый список» — перечень цифровых сервисов, доступ к которым сохраняется даже при введении временных ограничений на мобильную связь и интернет.
В первоначальную версию перечня, утвержденную Минцифры РФ, вошли ключевые ресурсы. Среди них — социальные сети, сервисы, видеоплатформы, маркетплейсы, а также сайт платежной системы. Кроме того, доступ обеспечен к государственным и коммуникационным сервисам: порталу госуслуг, платформе для дистанционного голосования, официальным сайтам президента и правительства, а также личным кабинетам операторов связи.
На втором этапе формирования «белого списка» в него были включены ключевые информационные, государственные и коммерческие сервисы. В перечень вошли официальные сайты государственных органов, включая Госдуму, федеральные министерства, службы и агентства, Генпрокуратуру, правительства регионов, а также государственные информационные системы.
Также доступ обеспечен к социально значимым ресурсам: портал «Почты России», сайты Альфа-банка, системы цифровой маркировки «Честный знак», СМИ (РИА Новости, «Комсомольская правда», РБК, «Газета.Ru», «Лента.ру», Rambler), транспортные сервисы (РЖД, «Туту.ру», «2ГИС», такси «Максим») и популярный метеопортал Gismeteo.
Ранее в Минцифры сообщили о введении «периода охлаждения» для SIM-карт на сутки. По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, на подобный механизм поступает крайне мало жалоб.