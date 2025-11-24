В ГД предложили разрешить движение «социальных такси» по выделенным полосам

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести в правила дорожного движения понятие «социальное такси» и разрешить им движение по выделенным полосам.
С такой инициативой лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность оказания содействия в инициировании внесения следующих изменений в правила дорожного движения,… введение понятия “социальное такси”, — сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что также предлагается установить опознавательные признаки таких транспортных средств — специальный номерной знак, особый цвет кузова, знак на крыше автомобиля.
«Очень важно включить социальные такси в перечень транспортных средств, которым разрешено движение по выделенным полосам», — добавил он.
Лидер партии напомнил, что социальное такси — это услуга для бесплатной или льготной перевозки для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь к социально значимым объектам.
Как правило, по словам Миронова, из бюджета оплачивается часть расходов услуг социального такси, а в отдельных случаях возможно и полное возмещение стоимости перевозок.
«В федеральном законодательстве нет термина “социальное такси”, а нормативные документы не регламентируют опознавательные признаки таких транспортных средств. Государство не ведет их реестр, аналогичный реестру легковых такси, что создает дополнительные правовые риски», — добавил политик.
Отсутствие упоминания о «социальных такси» в ПДД создает, по его мнению, правовую неопределенность, и приводит это к тому, что водителей штрафуют за нарушение ПДД, если они начинают пользоваться выделенными полосами даже в экстренных случаях.
«Например, везут людей с инвалидностью в больницу или поликлинику, новсе эти проблемы будут решены, если в ПДД ввести понятие “социальное такси”, — уточнил Миронов.