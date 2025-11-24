Руденко: Путин и Моди обсудили совместное признание систем «Мир» и RuPаy

Россияне в будущем смогут платить смартфоном в Индии.
В Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Индии Субраманьям Джайшанкара, на которой обсуждалось совместное признание платежных систем «Мир» и RuPay. Следующая встреча на высшем уровне, где снова поднимут эту тему, запланирована на декабрь. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, участвовавший в переговорах.
«Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья. Надеемся, что этот и другие вопросы будут решены. Конечно, эта тема будет обсуждаться. Она находится в числе постоянных пунктов наших переговоров», — сказал Руденко. Его слова приводит «Известия».
Кроме того, Россия и Индия пытаются интегрировать системы мгновенных платежей — российскую СБП и индийскую UPI. Это позволит бизнесу перейти на прямые расчеты в рублях и рупиях без посредников, а комиссия, по оценкам аналитиков, может снизиться на 20−30%. Российские предприниматели смогут работать с индийскими клиентами через популярные инструменты — от QR-платежей до электронных кошельков. Туристы смогут оплачивать картой «Мир» товары в индийских магазинах, а картой RuPay — в российских, а также делать мгновенные переводы по QR-коду или телефону. На фоне трудностей с платежами стороны уже увеличили взаиморасчеты в национальных валютах до 90%.