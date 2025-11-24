Руденко: Путин и Моди обсудили совместное признание систем «Мир» и RuPаy

Кроме того, Россия и Индия пытаются интегрировать системы мгновенных платежей — российскую СБП и индийскую UPI. Это позволит бизнесу перейти на прямые расчеты в рублях и рупиях без посредников, а комиссия, по оценкам аналитиков, может снизиться на 20−30%. Российские предприниматели смогут работать с индийскими клиентами через популярные инструменты — от QR-платежей до электронных кошельков. Туристы смогут оплачивать картой «Мир» товары в индийских магазинах, а картой RuPay — в российских, а также делать мгновенные переводы по QR-коду или телефону. На фоне трудностей с платежами стороны уже увеличили взаиморасчеты в национальных валютах до 90%.