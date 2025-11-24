СМИ: Зеленский на этой неделе может приехать в Вашингтон для встречи с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе может приехать в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил канал CBS, ссылаясь на источники.
— Американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Зеленского в Штаты на этой неделе в рамках усилий Трампа по достижению соглашения по Украине ко Дню благодарения, — сказано в статье на сайте телеканала.
Источники рассказали, что поездка украинского лидера будет зависеть от исхода переговоров в Женеве, но никаких четких планов визита пока нет.
Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался, что, по его информации, переговоры по Украине проходят сложно, и выразил надежду на то, что на них хотя бы удастся согласовать позицию для достижения перемирия. Он считает, что договоренность о режиме прекращения огня позволит начать диалог с РФ по существу.
При этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио назвал прошедшие переговоры по конфликту на Украине в Женеве самыми результативными за время участия администрации Дональда Трампа в украинском урегулировании.