Названа максимальная безопасная порция салата за Новогодним столом

Россиянам посоветовали не смешивать разные виды салатов в Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Салаты — любимая новогодняя закуска россиян, но употреблять их слишком много за одни раз не стоит. Также не рекомендуется наедаться разных салатов — такое сочетание может навредить ЖКТ. Об этом сообщил aif.ru диетолог Антон Поляков.

— За новогодним столом лучше сфокусироваться на каком-то одном виде салата, иначе будет сильное несварение. Поэтому лучше всего выбрать один салат, порции в 200 — 300 граммов на вечер будет более чем достаточно, — считает специалист.

Диетолог добавил, что выбранный салат должен быть связан по ингредиентам с другими блюдами. Например, если салат с рыбой, то и горячее блюдо лучше выбрать с морепродуктами.

Ранее 360.ru рассказал, что злоупотребление сладким, жирным и спиртным ведет к интоксикации организма. А за время праздников можно набрать 5−7 килограммов из-за обильного питания и отечности. Поэтому следует готовить низкокалорийные аналоги традиционных блюд. Вместо майонеза использовать соусы на йогурте с горчицей или кефире с зеленью, выбирать хлеб с отрубями, а десерты готовить без сахара и муки с натуральными подсластителями.