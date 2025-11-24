Названа максимальная безопасная порция салата за Новогодним столом

Ранее 360.ru рассказал, что злоупотребление сладким, жирным и спиртным ведет к интоксикации организма. А за время праздников можно набрать 5−7 килограммов из-за обильного питания и отечности. Поэтому следует готовить низкокалорийные аналоги традиционных блюд. Вместо майонеза использовать соусы на йогурте с горчицей или кефире с зеленью, выбирать хлеб с отрубями, а десерты готовить без сахара и муки с натуральными подсластителями.