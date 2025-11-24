Названа максимальная безопасная порция салата за Новогодним столом

Салаты — любимая новогодняя закуска россиян, но употреблять их слишком много за одни раз не стоит. Также не рекомендуется наедаться разных салатов — такое сочетание может навредить ЖКТ. Об этом сообщил aif.ru диетолог Антон Поляков.
— За новогодним столом лучше сфокусироваться на каком-то одном виде салата, иначе будет сильное несварение. Поэтому лучше всего выбрать один салат, порции в 200 — 300 граммов на вечер будет более чем достаточно, — считает специалист.
Диетолог добавил, что выбранный салат должен быть связан по ингредиентам с другими блюдами. Например, если салат с рыбой, то и горячее блюдо лучше выбрать с морепродуктами.
Ранее 360.ru рассказал, что злоупотребление сладким, жирным и спиртным ведет к интоксикации организма. А за время праздников можно набрать 5−7 килограммов из-за обильного питания и отечности. Поэтому следует готовить низкокалорийные аналоги традиционных блюд. Вместо майонеза использовать соусы на йогурте с горчицей или кефире с зеленью, выбирать хлеб с отрубями, а десерты готовить без сахара и муки с натуральными подсластителями.