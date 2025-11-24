Infotrans: застрявшие в Беларуси фуры направились в Литву

Грузовики из Литвы, заблокированные в Беларуси на период закрытия границы, начали возвращаться в балтийскую республику. Об этом пишет Infotrans Media Belarus.
Как сообщает источник, большегрузы отправились из Беларуси в Литву через КПП «Каменный Лог» — «Мядининкай» и «Бенякони» — «Шальчининкай». Отмечается, что со стороны Беларуси перемещению литовского транспорта ничто не мешает.
Погранпереход «Каменный лог» — «Мядининкай» загружен литовскими фурами до предела, а их пропускная способность не изменилась. Все грузовики, направляющиеся в Литву, подвергаются рентгеновскому сканированию, сообщает портал со ссылкой на АИПЛ.
Активное движение фур фиксируется и по маршруту из Литвы в Беларусь. Хотя в «Мядининкае» наблюдается оживленный трафик, со стороны Литвы функционирует лишь один пункт оформления, дополнительно сообщил портал.
Напомним, что из-за одностороннего решения Литвы о закрытии границы в Беларуси остались заблокированными более 1100 грузовиков литовских перевозчиков.