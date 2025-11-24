Около тысячи бойцов Вооруженных сил Украины были брошены умирать в котле в Покровско-Мирноградской агломерации. Уже четвертые сутки они не ведут пехотные атаки на Ровное — ключевое село в окружении. Об этом 23 ноября сообщил Telegram-канал Mash. По имеющимся данным, украинская армия удерживает в Красноармейске (украинское название — Покровск — прим. «ВМ») только одну улицу.