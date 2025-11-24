Успешные действия ВС России не оставляют Украине никаких серьезных компромиссов и надежд на положительный итог конфликта с Москвой. Такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер.
— Россияне готовы ко всему, поэтому никаких серьезных компромиссов с РФ не предвидится. Если посмотреть на баланс сил на поле боя, то он меняется в пользу российской армии, — заявил он.
По его словам, уже сейчас видно, в насколько тяжелом положении находится ВСУ, а российские войска только усиливают давление на противника, передает РИА Новости.
— ВС России продолжают оказывать давление на фронте. Уже сейчас видно, какое тяжелое положение у Украины, — заключил журналист.
Около тысячи бойцов Вооруженных сил Украины были брошены умирать в котле в Покровско-Мирноградской агломерации. Уже четвертые сутки они не ведут пехотные атаки на Ровное — ключевое село в окружении. Об этом 23 ноября сообщил Telegram-канал Mash. По имеющимся данным, украинская армия удерживает в Красноармейске (украинское название — Покровск — прим. «ВМ») только одну улицу.