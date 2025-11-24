Россиян предупредили о продуктах-провокаторах рака

Частое употребление определенных продуктов может спровоцировать развитие рака. О том, каких блюд лучше избегать, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru врач-диетолог Анна Бражникова.
— Избегать стоит блюд, где во время жарки или запекании при высоких температурах образуется акриламид. Это, например, картофель фри, чипсы и другой жареный картофель. Одним из самых сильных пищевых канцерогенов является алкоголь — его потребление даже в малых дозах повышает риск развития рака, — предупредила медик.
Врач подчеркнула, что до 40 процентов случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни и питание. Для этого необходимо увеличить потребление клетчатки из овощей, фруктов, исключить алкоголь и уменьшить потребление соли.
