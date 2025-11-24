The Jerusalem Post: ВВС Израиля нанесли удар по столице Ливана

ВВС Израиля нанесли удар по Бейруту, столице Ливана. Согласно данным The Jerusalem Post от воскресенья, целью авиаудара был заместитель главы «Хезболлы» Али Табатабай, руководивший военным крылом движения.
По сведениям ливанского СМИ Al Mayadeen, в результате удара ранены как минимум 25 человек, трое погибли. Судьба Табатабая пока не установлена, однако в израильском оборонном ведомстве уже заявили об успешном проведении операции.
Как сообщал телеканал Al Jazeera, удары также пришлись на долину Бекаа. Этому предшествовали субботние бомбардировки израильской авиацией целей на юге Ливана.
Накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении пяти высокопоставленных представителей ХАМАС. Тогда же его канцелярия отметила, что 22 ноября ХАМАС вновь нарушил режим прекращения огня.