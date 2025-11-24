Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Jerusalem Post: ВВС Израиля нанесли удар по столице Ливана

ВВС Израиля ударили по Бейруту, целью стал заместитель главы «Хезболлы» Али Табатабай.

Источник: Комсомольская правда

ВВС Израиля нанесли удар по Бейруту, столице Ливана. Согласно данным The Jerusalem Post от воскресенья, целью авиаудара был заместитель главы «Хезболлы» Али Табатабай, руководивший военным крылом движения.

По сведениям ливанского СМИ Al Mayadeen, в результате удара ранены как минимум 25 человек, трое погибли. Судьба Табатабая пока не установлена, однако в израильском оборонном ведомстве уже заявили об успешном проведении операции.

Как сообщал телеканал Al Jazeera, удары также пришлись на долину Бекаа. Этому предшествовали субботние бомбардировки израильской авиацией целей на юге Ливана.

Накануне премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении пяти высокопоставленных представителей ХАМАС. Тогда же его канцелярия отметила, что 22 ноября ХАМАС вновь нарушил режим прекращения огня.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше